Российская ракета "Орешник" может быть "Рубежом", но с другим названием, - Defense Express

Российский диктатор заявил, что для удара по Днепру россияне якобы применили новейшую ракету средней дальности "Орешник", и это якобы являлся ее испытательный пуск.

Однако возникает вопрос о том, что это собственно за ракета под обозначением "Орешник". Ведь в открытом доступе нет никаких данных о российской ракете с обозначением "Орешник".

Зато нельзя забывать о том, что российский режим нередко искажал информацию.

В качестве примера издание напомнило о случае летом 2022 года, когда российские пропагандистские "СМИ" заявили о существовании проекта дальнобойной противокорабельной ракеты "Змеевик", которая якобы должна была быть аналогом китайских баллистических ракет под обозначением DF-21D и DF-26.

Однако уже осенью 2023 года было заявление о якобы прекращении работ по этому проекту, но в указанном промежутке времени больше никаких данных о "Змеевике" в публичном пространстве не было.

Вышло, что этот "Змеевик" существовал разве что на страницах российских ресурсов, но в то же время сообщения об этом проекте могли выполнять роль "прикрытия" для реальных проектов РФ по баллистическим ракетам средней дальности.

Относительно "Орешника" Defense Express высказало следующие предположения.

"Не исключено, что это обозначение "Орешник" вполне могло фигурировать в рабочей документации в рамках работы над "изделием", более известное собственно как РС-26 "Рубеж". Такая "двойственность" для российского ВПК вполне в порядке вещей, можно привести и такая иллюстрация - крылатая ракета Х-101 у оккупантов также обозначается как "Изделие 504", хотя, конечно, в ходу используется преимущественно именно индекс Х-101", - отметили в издании.

Однако, по данным издания, в использовании обозначения "Орешник" Кремль явно преследовал психологическое влияние на страны Запада, а именно - пытался создать впечатление, что в распоряжении РФ вроде бы появились к этому моменту новые и неизвестные ракетные способности, что в свою очередь должно работать на устрашение цивилизованного мира.