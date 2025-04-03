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Российская пропаганда скрывает, что войска РФ не контролируют всю Курскую область, - ЦПД

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Российская пропаганда широко растиражировала наступательную операцию войск РФ в Курской области. Но пропагандисты не говорят, что российские войска полностью не контролируют Курскую область.

В марте российские СМИ активно отчитались о "блестящей освободительной операции" и распространяли фото российского диктатора Владимира Путина в камуфляже во время якобы его поездки в Курскую область.

Несмотря на то, что Силы обороны Украины до сих пор находятся в приграничных районах РФ, россиянам "Курское чудо" подают как победу, а присутствие там украинских военных замалчивают.

"Никто в медиа особо не говорит, что контроль над Курской областью не восстановлен. Россияне сознательно избегают этой темы. Как когда-то говорил Путин школьнику - Россия нигде не заканчивается, поэтому кто там знает в Москве какое-то село на границе Курской области, какую-то территорию, которую не контролирует Россия", - отметил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в комментарии РБК-Украина.

 

Что происходит в Курской области

Силы обороны Украины начали наступательную операцию в Курской области в августе 2024 года. Это был беспрецедентный шаг и, как объяснял президент Владимир Зеленский, действия ВСУ должны были предотвратить наступление, которое готовила РФ.

Россия пытается вытеснить украинские силы. С осени к боям привлекли войска Северной Кореи. В марте ситуация в регионе обострилась, поэтому боевые действия активизировались.

К чему готовится Россия и есть ли угроза по всему фронту - узнайте в материале РБК-Украина.

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