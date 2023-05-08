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Российская пропаганда нафантазировала поднятие советского флага над Бундестагом

Иллюстративное фото: россияне заявляют о поднятии советского флага над Бундестагом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандисты заявляют о том, что над зданием немецкого парламента якобы разместили советский флаг. Эта информация является фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

В Центре отмечают, что во вражеских Telegram-каналах появился фото- и видеоконтент, который "подтверждает" размещение советского флага над зданием Бундестага. Это якобы приурочено к празднованию очередной годовщины "великой победы".

"Однако указанная информация не соответствует действительности и является срежиссированным фейком роспропагандистов. О фейковости контента со "знаменем победы" над Бундестагом сообщают и официальные представители МИД Украины, находящиеся в Берлине", - отмечается в сообщении.

В ЦПД уточняют, что Россия может создавать такие фейки для попытки поссорить Украину с западными партнерами. Кроме того, страна-агрессор таким образом хочет поднять моральный дух российского общества на фоне отсутствия значительных побед в войне.

Напомним, ранее стало известно, что пропагандисты Кремля начали распространять фейки о том, что украинские военные якобы окружены в Бахмуте Донецкой области.

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