Российская пропаганда нафантазировала поднятие советского флага над Бундестагом

Российские пропагандисты заявляют о том, что над зданием немецкого парламента якобы разместили советский флаг. Эта информация является фейком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
В Центре отмечают, что во вражеских Telegram-каналах появился фото- и видеоконтент, который "подтверждает" размещение советского флага над зданием Бундестага. Это якобы приурочено к празднованию очередной годовщины "великой победы".
"Однако указанная информация не соответствует действительности и является срежиссированным фейком роспропагандистов. О фейковости контента со "знаменем победы" над Бундестагом сообщают и официальные представители МИД Украины, находящиеся в Берлине", - отмечается в сообщении.
В ЦПД уточняют, что Россия может создавать такие фейки для попытки поссорить Украину с западными партнерами. Кроме того, страна-агрессор таким образом хочет поднять моральный дух российского общества на фоне отсутствия значительных побед в войне.
Напомним, ранее стало известно, что пропагандисты Кремля начали распространять фейки о том, что украинские военные якобы окружены в Бахмуте Донецкой области.
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