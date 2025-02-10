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Российская ПВО не спасла: Афипский НПЗ поразили возле базы 90-й зенитной бригады РФ

Иллюстративное фото: Афипский НПЗ поразили возле базы 90-й зенитной бригады РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Неизвестные беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод, что в Краснодарском крае. Он расположен вплотную к ППД 90-й зенитной ракетной бригады РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на Defense Express.

Что предшествовало

Этой ночью неизвестные дроны нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу, который расположен в Краснодарском крае, Россия.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, НПЗ, является одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов на территории России с мощностью 6,25 млн тонн нефти в год.

Что говорят в Defense Express

В издании отметили, что поражение данного НПЗ является показательным. Ведь он фактически находится "за забором" 90-й зенитной ракетной бригады РФ 49-й общевойсковой армии.

Интересно и то, что 90-я зенитная ракетная бригада РФ имеет на вооружении зенитные ракетные комплексы типа "Бук-М2", а с 2020 года начала получать "Бук-М3", которые являются последней версией этого ЗРК.

Атаки дронов на Россию

Ранее мы писали о том, что в ночь на 8 февраля ударные БпЛА атаковали четыре российских региона. В двух из них объектами стали объекты нефтепереработки.

А до того беспилотники атаковали Ростовскую область и Краснодарский край. В Приморско-Ахтарске беспилотники поразили аэродром, откуда агрессоры запускают по Украине дроны "Шахед".

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