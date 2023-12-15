Российская сеть ботов в TikTok пытается дискредитировать Украину в глазах Запада, - BBC

Отмечается, что видеоролики регулярно собирают миллионы просмотров и имеют очевидную цель по подрыву поддержки Украины со стороны Запада.

Пользователи в ряде европейских стран подверглись ложным утверждениям о том, что высокопоставленные украинские чиновники и их родственники купили роскошные автомобили или виллы за рубежом после российского вторжения в феврале 2022 года.

BBC пишет, что с июля текущего года изданию удалось обнаружить около 800 фейковых аккаунтов. TikTok же ответил, что расследует этот факт и удалил более 12 000 фейковых аккаунтов, созданных в России.

Боты использовали фотографии известных людей

Фейковые аккаунты выдают себя за реальных пользователей из Германии, Франции, Польши, Израиля и Украины.

"Используя комбинацию поиска по хэштегам и собственные рекомендации TikTok, BBC Verify смогла отследить сотни подобных видеороликов, нацеленных на десятки украинских чиновников", - пишет издание.

В аккаунтах, в которых они были размещены, использовались украденные фотографии профилей, в том числе фотографий таких знаменитостей, как Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон и Колин Фаррелл.

Как удалось установить след РФ

В ходе расследования BBC обнаружило доказательства, указывающие на российское происхождение сети.

Сюда вошли лингвистические ошибки, типичные для русскоязычных, в частности некоторые русские фразы, которые не используются в других языках.

Кроме того, многие видеоролики содержали ссылки на сайт, который ранее был обозначен компанией Meta как часть связанной с Россией сети, выдававшей себя за настоящие западные новостные сайты.

Самые громкие фейки Кремля за последнее время

Недавно Минобороны сообщило о создании мошенниками фейкового аккаунта в Telegram министра обороны Украины Рустема Умерова.

Также в сети "гуляет" ложная информация о якобы "мобилизации сотен беременных" в ряды ВСУ.

Центр стратегических коммуникаций сообщал, что российские пропагандисты в начале декабря распространили фейковую информацию о якобы мобилизации всех украинских женщин в возрасте до 60 лет.