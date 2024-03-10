Российская корпорация хочет наладить производство на оккупированных частях Украины, - ЦНС

Российская государственная корпорация "Ростех", занимающаяся разработкой, производством и экспортом высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения, планирует использовать промышленные мощности временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Отмечается, что подсанкционная корпорация страны-агрессора, в частности, намерена наладить производство в захваченном интервентами Донецке.

Речь идет о производстве смолы на базе мощностей института физико-органической химии при НАН Украины в этом городе.

"Таким образом, институт может войти в состав объектов российского ВПК", - передают в Центре.

В ЦНС также обращают внимание, что оккупанты пытаются создать на захваченных территориях Украины очередные военные базы.