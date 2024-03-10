Російська корпорація хоче налагодити виробництво на окупованих частинах України, - ЦНС

Російська державна корпорація "Ростех", що займається розробкою, виробництвом та експортом високотехнологічної промислової продукції цивільного та військового призначення, планує використати промислові потужності тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

У ЦНС також звертають увагу, що окупанти намагаються створити на захоплених територіях України чергові військові бази.

"Таким чином інститут може увійти до складу об’єктів російського ВПК", - передають в Центрі.

Йдеться про виробництво смоли на базі потужностей інституту фізико-органічної хімії при НАН України у цьому місті.

Зазначається, що підсанкційна корпорація країни-агресора, зокрема, має намір налагодити виробництво у захопленому інтервентами Донецьку.

Раніше повідомлялося, що влітку минулого року Україна націоналізувала літак підсанкційної російської корпорації "Ростех", яка є одним з найбільших виробників військової авіатехніки країни-агресора.

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