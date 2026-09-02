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Русский в чате дома - нарушение? У языкового омбудсмена объяснили правила

15:55 02.09.2026 Ср
2 мин
Куда жаловаться при нарушении языкового закона?
aimg Василина Копытко
Что говорит закон об общении на русском в чатах дома (фото: Freepik)

Рабочее общение представителей ОСМД с совладельцами должно происходить на государственном языке. Это касается, в частности, Viber-чатов, если они используются в качестве официального канала коммуникации жильцов дома.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение представительницы Уполномоченного по защите государственного языка Елизаветы Сачуры в Facebook.

Какие правила для чатов дома

Как пояснила представительница Уполномоченного Сачура, ОСМД является юридическим лицом, а его должностные лица при исполнении служебных обязанностей должны соблюдать требования языкового законодательства.

Поэтому, если Viber-чат является фактически единственным каналом коммуникации ОСМД с совладельцами, информация в нем должна предоставляться на украинском языке.

Речь идет именно о рабочем общении, связанном с деятельностью ОСМД и информированием совладельцев. Это не означает запрет жителям частно общаться друг с другом на других языках.

Читайте также: Можно ли писать по-русски в школьных чатах: языковой омбудсмен напомнила правила

Через русский в чате ОСМД получил предупреждение

Представительница языкового омбудсмена привела конкретный случай в Черкасской области. Глава одного из ОСМД общался с совладельцами в рабочем Viber-чате на русском и считал, что это его личное дело.

В ходе государственного контроля установили, что чат фактически являлся единственным каналом коммуникации совладельцев, а общение в нем происходило в рамках исполнения служебных обязанностей.

Проверка установила, что глава ОСМД нарушал требования статьи 30 языкового закона, общаясь с совладельцами в рабочем чате на государственном языке. Ему объявили предупреждение и дали 30 дней на устранение нарушения.

Куда обращаться, если право на украинский нарушают

Уполномоченный по защите государственного языка призывает совладельцев фиксировать случаи, когда ОСМД не предоставляет информацию на государственном языке и подавать соответствующие жалобы.

По словам представительницы омбудсмена, к концу 2024 года в Украине было более 40 тысяч ОСМД, поэтому подобные ситуации могут быть неединичными.

Подать уведомление о нарушении можно через соответствующую форму Уполномоченного по защите государственного языка.

Читайте также о том, что недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об ужесточении нормы по использованию украинского языка. Документ предлагает внести изменения сразу в 22 закона.

Ранее мы писали о том, что уже в этом году было выявлено более сотни нарушений языкового закона в рекламе. Больше всего таких фактов было зафиксировано в Харькове и Днепре.

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