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Российская авиация "потеряла" еще одну авиабомбу в оккупированной Луганской области

Фото: российская авиация "потеряла" еще одну авиабомбу в оккупированной Луганской области (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Российский самолет "уронил" авиабомбу ФАБ-500 во временно окупированном городе Зимогорье Луганской области. Местных жителей эвакуировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Так, 1 февраля в городе Зимогорье Луганской области на улице Пархоменко нашли боеприпас, предположительно, ФАБ-500, жителей улицы эвакуировали.

"Осмотр и вывоз боеприпаса будет проходить сегодня, 2 февраля", - сообщают источники ASTRA. 

Не первый случай

27 января российские самолеты снова впустили две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области Российской Федерации. Так, авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в хуторе Постников Корочанского района Белгородской области. В тот же день еще одну авиабомбу обнаружили в селе Стрелковое Белгородского района. Власти приняли решение об эвакуации около 150 человек, которые живут в радиусе 500 метров от места падения снаряда.

21 января одна из авиабомб упала в районе хутора Ионовка в результате чего была повреждена местная дамба.

А в начале января в России сообщали о "прилете" в селе Петропавловка Воронежской области. Взрывом, который слышали и местные жители, снесло половину улицы. Кроме того, самолеты Су-34 случайно сбросили на Белгород бомбу.

Для справки

ФАБ-500 - это разработанная во времена СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ВКС России. Оригинальная модель М-54 выпущена в 1954 году. Бомба является неуправляемой и совместима с большинством моделей советских самолетов. Именно такую бомбу российские оккупанты в марте 2022 года сбросили на 9-этажный жилой дом в Харькове с авиации. Тогда она не разорвалась, пробила крышу и осталась на техническом этаже.

Зимогорье - город районного значения в Славяносербском районе Луганской области Украины. С 2014 года находится под оккупацией боевиков так называемой "ЛНР".

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Луганск