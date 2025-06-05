Російська авіація вдарила по середмістю Херсона: 74-річний чоловік отримав поранення

В ніч на 5 червня російські війська завдали авіаудару по центру Херсона. Поранень зазнала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської міської військової адміністрації (Херсонської міської ради).

У самому Херсоні через артилерійський обстріл пошкоджено житлові будинки. Постраждали 75-річна жінка та 53-річний чоловік. Крім того, у селі Велетенське ворог скинув вибухівку з дрона. Загинув 70-річний місцевий мешканець, 83-річна жінка зазнала поранень. Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати злочини російської армії проти мирного населення.

Вранці безпілотники влучили по селищу Антонівка. Внаслідок атаки загинув 49-річний чоловік. Ще троє людей – двоє чоловіків (57 та 78 років) і 53-річна жінка – отримали уламкові поранення.

Російські війська 4 червня 2025 року вчергове обстріляли населені пункти Херсонської області. За даними слідства, удари були завдані з використанням дронів, артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів.

Влада та екстрені служби продовжують працювати на місці події, а розслідування причин і наслідків авіаудару триває.

Уже відомо, що внаслідок російського авіаобстрілу пошкоджено приміщення одного із відділів Херсонської міської ради. Вибито 8 вікон у робочих кабінетах.

Постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні з мінно-вибуховою травмою. Медики наразі проводять додаткові обстеження, щоб оцінити його стан та надати необхідну допомогу.

Так, у середмісті Херсона внаслідок авіаційного удару, здійсненого російськими військами, постраждав 74-річний чоловік. Інцидент стався внаслідок обстрілу, у якому було застосовано вибухові засоби.

Нагадаємо, в ніч на 5 червня ворог атакував місто Прилуки. Під завалами рятувальники знайшли тіла двох жінок з дитиною. Також є інформація про шістьох поранених.

Крім того, російські війська завдали ударів БПлА типу "Шахед" по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі. Наразі відомо про 17 постраждалих.