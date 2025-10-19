Российская авиация готовит новый стелс-истребитель: что известно о старте производства Су-75

Стало известно, что на авиазаводе имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре начали изготавливать первый прототип одномоторного легкого истребителя Су-75 "Checkmate".

Так, один из руководителей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявил, что на заводе уже перешли от чертежей к реальному производству экспериментальных самолетов на базе Су-57.

О проекте

Су-75 был впервые представлен в 2021 году на авиасалоне в Дубае (МАКС-2021) как одномоторный стелс-истребитель пятого поколения, ориентированный и на внутренний, и на экспортный рынки.

Модель позиционировалась как более доступная альтернатива Су-57 и западным конкурентам (F-35, Gripen E, Rafale) - со стелс-формой, модульной архитектурой, возможностью оснащения современной авионикой и вооружением для боевых действий вне визуальной дальности (BVR).

Первые полеты планировались на 2023 год, однако вторжение в Украину, жесткие международные санкции и проблемы с поставками западных микроэлектронных компонентов и композитов привели к отсрочкам. Российские чиновники еще в 2022 году прогнозировали начало производства прототипов в 2024-м, летные испытания - в 2025-м, а серийное производство - до 2027 года.

Технические особенности проекта

Патентные документы и более поздние технические описания показывают, что проект претерпел изменения по сравнению с концептом 2021 года: увеличена площадь крыла, переработана центральная часть фюзеляжа для большего внутреннего объема (возможно, дополнительное топливо или внутренние отсеки для вооружения), а также работа над двухместными и беспилотными модификациями.

ОАК отмечала возможность модульного оснащения летательного аппарата различными пакетами авионики, РЭБ и сенсоров, а также опцию "дополнительного пилота" для будущих вариантов в рамках концепций совместной работы человека и машин (MUM-T).

Если начало производства прототипа будет подтверждено официально и появятся первые летные демонстрации, это станет важным этапом для российской авиаиндустрии.

Вместе с тем, никаких официальных пресс-релизов от Ростеха или Министерства обороны России с детальным подтверждением старта производства прототипа Су-75 пока не было опубликовано.