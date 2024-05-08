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Российская атака ракетами: в Запорожье и Ивано-Франковской области прогремели взрывы

Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Во время массированной атаки ракетами со стороны России взрывы прогремели в Запорожье и Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Запорожья Ивана Федорова и Общественное .

"Взрывы в Запорожье!" – написал Федоров, перед тем предупредив об угрозе ударных БПЛА.

Корреспонденты Общественного также сообщали о нескольких взрывах в городе, а также в Ивано-Франковской области.

В ночь на 8 мая по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Взрывы были слышны в Харькове и Полтавской области.

В Киевской области работали силы противовоздушной обороны.

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Ракетная атака