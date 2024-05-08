Российская атака ракетами: в Запорожье и Ивано-Франковской области прогремели взрывы

Во время массированной атаки ракетами со стороны России взрывы прогремели в Запорожье и Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Запорожья Ивана Федорова и Общественное .
"Взрывы в Запорожье!" – написал Федоров, перед тем предупредив об угрозе ударных БПЛА.
Корреспонденты Общественного также сообщали о нескольких взрывах в городе, а также в Ивано-Франковской области.
В ночь на 8 мая по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Взрывы были слышны в Харькове и Полтавской области.
В Киевской области работали силы противовоздушной обороны.
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