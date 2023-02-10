Российская атака привела к остановке одного из блоков Хмельницкой АЭС, - МАГАТЭ

В пятницу, 10 февраля, российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате остановился один из блоков Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МАГАТЭ .

"Сегодня украинский регулятор сообщил МАГАТЭ, что две из трех действующих АЭС - Ровенская и Южноукраинская - как мера пресечения снизили выход электроэнергии", - говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что это из-за нестабильности электросети в результате обстрела также остановился один из блоков Хмельницкой АЭС.

Миссия МАГАТЭ на станции подтвердила это событие и подтвердила, что все системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС сработали должным образом.