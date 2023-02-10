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Российская атака привела к остановке одного из блоков Хмельницкой АЭС, - МАГАТЭ

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Хмельницкая область, Пятница 10 февраля 2023 21:55
Российская атака привела к остановке одного из блоков Хмельницкой АЭС, - МАГАТЭ Фото: Российская атака привела к остановке одного из блоков Хмельницкой АЭС (facebook com kpszsu)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 10 февраля, российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате остановился один из блоков Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МАГАТЭ.

"Сегодня украинский регулятор сообщил МАГАТЭ, что две из трех действующих АЭС - Ровенская и Южноукраинская - как мера пресечения снизили выход электроэнергии", - говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что это из-за нестабильности электросети в результате обстрела также остановился один из блоков Хмельницкой АЭС.

Миссия МАГАТЭ на станции подтвердила это событие и подтвердила, что все системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС сработали должным образом.

Напомним, что очередная массированная ракетная и дроновая атака на объекты энергетики в Украине 10 февраля привела к повреждениям в шести областях.

Энергосистема Украины подверглась 14-му массированному обстрелу со стороны России. В настоящее время самая сложная ситуация со светом отмечается в Харьковской области.

Российские войска ночью, 10 февраля, атаковали Хмельницкую область с помощью дрона-камикадзе, возник пожар.

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