Обстрелы Харьковской области за сутки: россияне из танков и РСЗО били по жилым домам

За прошедшие сутки под огнем оккупантов находились Купянск, Волчанск, Стрелка и другие города. Россияне из танков и РСЗО били по жилым домам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Кроме того, из-за обстрелов Волчанска из РСЗО также повреждены жилые дома.

"В результате танковых обстрелов с. Тимофеевка Богодуховского района уничтожены жилой дом и хозяйственные сооружения, еще 2 дома повреждены", - рассказал он.

В частности, за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

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