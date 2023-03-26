Обстрелы Харьковской области за сутки: россияне из танков и РСЗО били по жилым домам
За прошедшие сутки под огнем оккупантов находились Купянск, Волчанск, Стрелка и другие города. Россияне из танков и РСЗО били по жилым домам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
В частности, за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.
"В результате танковых обстрелов с. Тимофеевка Богодуховского района уничтожены жилой дом и хозяйственные сооружения, еще 2 дома повреждены", - рассказал он.
Кроме того, из-за обстрелов Волчанска из РСЗО также повреждены жилые дома.
Напомним, российские войска вечером 25 марта обстреляли город Никополь Днепропетровской области. Оккупанты применили дрон.
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