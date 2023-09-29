ua en ru
Пт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российская армия с утра обстреляла Херсон. Тяжело ранены коммунальщики

Херсон, Пятница 29 сентября 2023 09:43
UA EN RU
Российская армия с утра обстреляла Херсон. Тяжело ранены коммунальщики Фото: оккупанты обстреляли Херсон 29 сентября, ранены коммунальщики (t.me/phogovua)
Автор: Наталия Гурковская

Обстрелы Херсона не прекращаются. Уже с утра пятницы, 29 сентября, российские войска обстреляли город, тяжелые ранения получили работники коммунального предприятия.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал Херсонской областной прокуратуры, Telegram-канал начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко.

"Утром оккупанты нанесли удар по Херсону, ранения получили двое работников коммунального предприятия", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, около 8:30 часов военные РФ в очередной раз обстреляли город. По предварительным данным, двое работников коммунального предприятия получили тяжелые ранения, были госпитализированы.

В результате вражеской атаки также повреждены жилые дома, автомобили и другая гражданская инфраструктура.

Последствия обстрела Херсона 29 сентября (t.me/phogovua, t.me/roman_mrochko)

По данным начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, раненые коммунальщики - работники КП "Парки Херсона", которые убирали территорию.

"Также в результате обстрела поврежден мусоровоз", - добавил он.

Обстрелы Херсона

В последние дни оккупанты с еще большим "усердием" обстреливают Херсон. Например, вчера, 28 сентября, российские войска обстреляли Херсон из артиллерии, погибли три женщины.

Отметим, что в Херсонской ОВА также констатируют увеличение обстрелов Херсона и области. В администрации уточняют, что российские войска стали больше использовать авиабомбы и ракеты, которых давно не использовали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
NEWS
ВСУ продвинулись за Андреевку и Клещиевку: карты боев ISW
ВСУ продвинулись за Андреевку и Клещиевку: карты боев ISW
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых