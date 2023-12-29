RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российская армия воюет против женщин и детей. МИД призвал мир к поддержке Украины

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 29 декабря, российские террористы прибегли к одному из самых масштабных ракетных обстрелов против Украины. Враг воюет с украинскими женщинами, детьми и пожилыми людьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как пишет МИД, массированная атака была направлена на: 

  • Киев;
  • Львов; 
  • Днепр;
  • Одессу;
  • Харьков;
  • Хмельницкую область;
  • другие украинские регионы. 

Российские террористы попали в роддом, школу, жилые дома, детский сад, почту, станцию метро и торговый центр. В результате ударов погибли и получили ранения десятки людей. Продолжаются поиски тех, кто оказался под завалами.

"Российские войска воюют с украинскими женщинами, детьми, пожилыми людьми, гражданским населением. Преступления, которые сегодня совершила Россия в Украине - ее месть за невозможность переломить ход борьбы на поле боя с украинскими силами обороны", - пишет пресс-служба. 

МИД призывает международное сообщество объединить все усилия, чтобы остановить российский геноцид, поскольку никакие разговоры о "перемирии", "временном отказе от территорий", "усталости" и "переговорах" не остановят Россию, которая планирует уничтожить Украину. 

В то же время министерство благодарно партнерам за усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины, что помогло спасти много жизней. 

"Единственным возможным путем защитить украинцев является предоставить Украине все необходимые военные и финансовые средства для самозащиты. Российский террор должен проиграть, а Украина - победить", - добавил МИД.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Ночью враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА. Уже ближе к шести утра российские истребители запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, а по Харькову поцелили 14 зенитными управляемыми ракетами С-300.

Также террористы осуществили пуски:

  • пяти аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области;
  • четырех противорадиолокационных ракет Х-31П и одной Х-59".

В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине