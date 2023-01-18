RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российская армия из тяжелой артиллерии атаковала Никопольский район

Фото: Российская армия из тяжелой артиллерии атаковала Никопольский район (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 18 января, российские военные из тяжелой артиллерии атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"День прошел неспокойно", - говорится в сообщении.

Лукашук сообщил, что оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде в Никопольском районе.

"К счастью - без серьезных последствий, детали уточняются. Люди не пострадали", - добавил глава облсовета.

Напомним, что российские войска ночью 18 января трижды открывали огонь по Никопольскому району в Днепропетровской области.

Также сообщалось, что 13 января, оккупанты 3 раза обстреляли территорию Никопольского района, в результате чего повреждение гражданской инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДнепропетровская областьВойна в Украине