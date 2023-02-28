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Российская армия обстреляла Купянск из РСЗО: есть погибший

Фото: российская армия обстреляла Купянск Харьковской области из РСЗО (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 28 февраля, российские оккупанты в очередной раз атаковали Купянск Харьковской области. Город подвергся обстрелам из РСЗО, есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника в Telegram.

"В результате обстрела города Купянск из РСЗО погиб местный житель 1959 года рождения", - рассказал он.

По его словам, мужчина получил очень серьезные осколочные ранения живота, к сожалению, для него ставшие летальными.

"В очередной раз призываю быть бдительными и заботиться о собственной безопасности. Не игнорируйте сигналы тревоги, а во время обстрелов находитесь в укрытиях. Помните, что "правило двух стен" может спасти вас от поражения обломками", - добавил Мельник.

Обновлено 11.47. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, из-за обстрела Купянска, в городе разрушены жилые дома, повреждено здание детского сада.

"Также под удар попал городской парк отдыха. К сожалению, погиб гражданский мужчина 63 года", - добавил он.

Глава региона предупредил, что опасность повторных обстрелов остается высокой.

Как сообщалось, российские оккупанты утром 23 февраля нанесли очередной удар по Купянску (Харьковская область). В результате обстрела ранения получили две женщины.

Кроме того, российские оккупанты обстреляли Купянский район в четверг, 23 февраля. В результате атаки один человек получил ранения, еще двое оказались под завалами.

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