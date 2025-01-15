Российская армия обстреляла Краматорск, среди раненых - ребенок

По данным Филашкина, среди раненых - 6-летняя девочка. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

В результате обстрела в городе повреждены многоэтажки, однако окончательные последствия обстрела устанавливаются.

"Призываю всех, а особенно семьи с детьми: эвакуируйтесь! Берегите себя и своих близких", - написал Филашкин.

В то же время местные заявляют, что в Краматорске один из снарядов попал в гаражный кооператив. Там якобы повреждена газовая труба на одной из улиц.

Обновлено в 11:30.

В Краматорском горсовете уточнили, что количество раненых в Краматорске возросло до четырех человек.

Обстрелы Краматорска

Стоит заметить, что российская армия постоянно атакует населенные пункты Донецкой области.

Ранее мы писали, что россияне регулярно обстреливают Краматорск. Например, российские войска атаковали Краматорск Донецкой области 6 октября. Под удар попала пожарная часть.