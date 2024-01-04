Российская армия далека от современных стандартов, - Белый дом

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

"Мы знаем, что эта война повлияла на военные возможности Путина, особенно когда речь идет о боеприпасах, артиллерии, беспилотниках и ракетах", - отметил координатор Совета национальной безопасности Белого дома.

Кирби сказал, что Россия полагается на помощь других стран, включая Иран и КНДР. Но Россия все еще сохраняет значительный потенциал воздушных сил, механизированных средств и военно-морских сил. Черноморский флот России понес существенные потери, но все еще может нанести серьезный ущерб.

"У России есть преимущество в живой силе, потому что она большая страна с большим населением. Президенту Путину не нужно отвечать перед своим народом о мобилизации, как это необходимо Президенту Зеленскому. Это означает, что Путин может мобилизовать больше людей и отправлять их на фронт, не опасаясь гнева своего народа", - отметил Кирби.

Кирби также указал на недостатки российской армии, в том числе на ужасное управление, низкий боевой дух и отсутствие лидерства. Он сказал, что эти недостатки делают Россию уязвимой для Украины

"Россия до сих пор предпочитает вести войну с использованием дальнобойных ракет и артиллерийских обстрелов. Это связано с тем, что Россия имеет значительное преимущество в этих областях. Однако когда российские войска вступают в наземные бои с украинскими силами, они часто терпят поражение", - подчеркнул представитель Белого дома.

Кирби заявил, что российское контрнаступление не принесло никаких результатов. Он отметил, что российская армия до сих пор не смогла добиться каких-либо существенных успехов в войне.

"Это армия, которая все еще не извлекла тех уроков, которые должна усвоить современная армия после двух лет войны", - подчеркнул представитель администрации Байдена.

Помощь США Украине

Военная помощь США в данный момент под угрозой. В конце 2023 года Конгресс США не смог одобрить запрос президента США Джо Байдена о выделении более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности, в том числе более 60 млрд долларов для Украины.

Ранее мы сообщали, что по словам Джона Кирби у США нет денег для новых пакетов помощи Украине. Вооружение из последнего пакета военной помощи еще не все было доставлено в Украину.

27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Штаты предоставили Украине пакет военной помощи на 250 млн долларов, который может стать последним в ближайшее время.