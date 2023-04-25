В России снова масштабный пожар: вспыхнул деревообрабатывающий цех

В России во вторник, 25 апреля, вспыхнул очередной масштабный пожар. Огонь возник на территории деревообрабатывающего цеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Пожар возник в российском городе Лесозаводск в Приморском крае, что на юго-востоке РФ. Известно, что загорелся деревообрабатывающий цех.

По данным спецслужб России, пожар охватил 12 тысяч квадратных метров территории. Для тушения привлекли два пожарных поезда.

Как утверждают росСМИ, в результате масштабного пожара пострадали три человека.

Напомним, вчера в российском городе Вологда горело предприятие деревообработки. Россиянам пришлось эвакуировать полсотни людей из горящего здания.

Также недавно в Подмосковье загорелся пожар на территории цеха по утилизации отходов.

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