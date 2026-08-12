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В России испугались украинских дронов и отменили слет операторов беспилотников

21:44 12.08.2026 Ср
2 мин
Угроза массированной атаки украинских дронов отменила мероприятие
aimg Елена Бджола
Фото: украинский военный с дроном "Лелека" (Getty Images)

В Великом Новгороде РФ перенесли слет операторов беспилотников "Дронница" на неопределенный срок. Россияне до смерти испугались украинских БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее время".

В РФ боятся украинских дронов

Слет операторов боевых беспилотных систем "Дронница-2026" , запланированный на конец августа, не состоится.

Якобы "аналитический центр Координационного центра помощи Новороссии" получил данные о планах ВСУ нанести удар по мероприятию в момент его проведения.

Также организаторы утверждают, что атака Украины могла носить комбинированный характер. Кроме дронов, якобы используют и новые баллистические возможности, и "старые недобрые биодроны-террористы".

Поэтому россияне пугливо отменили взлет и добавили, что якобы не хотят отвлекать на "Дронницу" большую защиту от ПВО и спецслужб. Потому что это обнажит на время объекты и предприятия в Новгородской и соседних областях.

Удары Украины по России

Ранее РБК-Украина писало, что четыре военных корабля врага в Новороссийске получили повреждения разной степени в ночь на 12 августа. Украина била по военно-морской базе.

Также украинские беспилотники поразили ретранслятор для управления дронами "Герань" в Крыму и другие важные объекты россиян на оккупированных территориях.

Еще сообщалось, что ночью 12 августа во временно оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы - Силы обороны Украины совершили новую дроновую атаку.

Кроме того, в ночь на 5 апреля Нижний Новгород атаковали три волны беспилотников. Очевидцы сообщают о более чем 20 взрывах, пожарах и массовых отключениях света.

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