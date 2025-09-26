В России столкнулись грузовик и поезд: с рельсов сошли 18 вагонов с бензином (фото, видео)

В российской Смоленской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. С рельсов сошло 18 вагонов с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA .

Авария произошла около 07:26 по местному времени между станциями Рудня и Голинки Московской железной дороги. Там водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.

Россияне заявляют, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу.

В результате аварии с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином. Там начался масштабный пожар. Движение поездов на участке приостановлено.