В России столкнулись грузовик и поезд: с рельсов сошли 18 вагонов с бензином (фото, видео)

Россия, Пятница 26 сентября 2025 10:45
В России столкнулись грузовик и поезд: с рельсов сошли 18 вагонов с бензином (фото, видео) Фото: в России столкнулись грузовик и поезд (скриншот)
Автор: Наталья Кава

В российской Смоленской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. С рельсов сошло 18 вагонов с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Авария произошла около 07:26 по местному времени между станциями Рудня и Голинки Московской железной дороги. Там водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.

Россияне заявляют, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу.

В результате аварии с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином. Там начался масштабный пожар. Движение поездов на участке приостановлено.

Ранее мы писали, что в Курской области часть поезда упала на автомобильную дорогу. Там часть поезда свалилась вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. На месте аварии началось возгорание тепловоза.

Смоленск Российская Федерация
