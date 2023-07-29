ua en ru
Сб, 29 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России жалуются на прилеты в Брянской области, есть разрушения

Новина українською →
Суббота 29 июля 2023 08:58
В России жалуются на прилеты в Брянской области, есть разрушения Фото: в России жалуются на прилеты в Брянской области, есть разрушения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России жалуются на обстрелы села Ломаковка Брянской области. Якобы было по меньшей мере 15 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash.

"По нашей информации (Mash, - ред.), было не менее 15 "прилетов". Горит минимум два дома, люди вынуждены прятаться в подвалах. Предварительно, без пострадавших", - пишет российское интернет-издание.

Стоит добавить, что военное руководство Украины пока никак не комментировало ситуацию. В частности другие подробности ударов по региону также не раскрывались и врагом.

Ситуация в Брянской области России

Регион является приграничной областью страны-оккупанта, который граничит с двумя областями Украины - с Сумской и Черниговской. Враг, со своей стороны, часто применяет Брянскую область для провокаций на границе нашей страны.

В частности, как писал "Центр национального сопротивления", есть информация о том, что враг планирует проведение терактов против собственного населения в регионе. Это может произойти в районе от села Новые Юрковичи до села Белая Березка. Гражданских предупреждают о якобы риске "проникновения диверсионно-разведывательных групп".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Брянская область Война в Украине
NEWS
Украинские войска продвинулись на 12 км на Бердянском направлении: карты боев ISW
Украинские войска продвинулись на 12 км на Бердянском направлении: карты боев ISW
DAILY
На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии
Юлия Акимова, Анастасия Рокитна На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии