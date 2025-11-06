RU

В России сгорели десятки локомотивов: повстанцы устроили масштабную диверсию, - ГУР

Фото: в России сгорели десятки локомотивов (t.me mchs_official)
Автор: Карина Левицкая

Движение сопротивления "Свобода России" провело серию диверсий на территории государства-агрессора, уничтожив десятки локомотивов, которые использовались для перевозки вооружения и боеприпасов в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Движение сопротивления кремлевскому режиму "Свобода России" провело серию успешных операций против логистической инфраструктуры противника.

"Повстанцы "Свободы России" активно действуют с начала полномасштабной войны и сейчас является одним из крупнейших и самых эффективных движений сопротивления на территории РФ". - отметили в ГУР.

По данным разведки, целью ударов стали локомотивы, которые московиты используют для поставки вооружения, боеприпасов и техники в ходе боевых действий против Украины.

"Зажигательные коктейли партизан испепелили системы управления и электроснабжения десятков машин, которые обеспечивали перевозки военных грузов. Удары существенно замедлили перемещение вражеских ресурсов и повлияли на стабильность обеспечения подразделений армии РФ на фронте", - добавили в ГУР.

Ситуация на фронте

Напомним, что вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и артиллерийскую систему противника.

За минувшие сутки потери врага составили более тысячи человек. Силы обороны Украины также обезвредили шесть боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 172 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 84 единицы автомобильной и единицу специальной техники противника.

Стоит отметить, что Генеральный штаб ВСУ сегодня обновил информацию по каждому из направлений фронта. Подробнее о ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.

