В России заявили о задержании подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Так, Следственный комитет России подтвердил задержание подозреваемой в причастности ко взрыву в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля.

"26-летней петербурженке Дарье Треповой грозит до 25 лет тюрьмы по обвинению в убийстве общеопасным способом", - пишет издание.

Как уточняет российское РБК, по версии силовиков, якобы операция по устранению Владлена Татарского "была подготовлена заранее и тщательно спланирована", сообщил источник РБК в МВД.

"В ней принимали участие несколько человек, меду ними были распределены роли", - сообщил изданию источник в МВД.

На данный момент, как уточняют пропагандисты, правоохранители проводят оперативно-технические мероприятия, направленные на установку личностей, причастных к взрыву, а также выясняют способы получения ими взрывчатки.

Кто такая Дарья Трепова

Как пишет российское издание The Moscow Post, Дарья Трепова ранее задерживалась на несанкционированных митингах против войны в Украине.

Ее супруг - член незарегистрированной в РФ Либертарианской партии, который давно проживает за рубежом, в Грузии.

"Там же была и Трепова, вернувшись в РФ, когда закончились деньги. А в последнее время якобы изрядно разбогатела, снимала хорошее жилье, ходила в фитнес-клубы и бассейны", - утверждается в статье.

Убийство Татарского

В воскресенье, 2 апреля, в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из кафе. Позже стало известно, что в результате взрыва погиб российский пропагандист Владлен Татарский. Якобы взрывчатку в заведение пронесла девушка, она подарила ее пропагандисту под видом статуэтки.

Кафе, в котором взорвали роспропагандиста Владлена Татарского, находится в 1,5 км от квартиры главы Кремля Владимира Путина. Им руководил бывший зять основателя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина