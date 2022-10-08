В России заявили, что железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено

Железнодорожное движение по Крымскому мосту, на котором сегодня произошел сильный взрыв и масштабный пожар, полностью восстановлено.

Об этом заявил вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

"По железной дороге, могу сказать, что движение полностью восстановлено. Уже сегодня по нему пойдут и грузовые, и пассажирские поезда в обычном режиме", - заявил вице-премьер России.

Ранее мы писали, что оккупанты запустили автомобильное движение по Крымскому мосту после взрыва на переправе утром в субботу, 8 октября. Но ехать по нему можно не всем. Позже появились спутниковые снимки моста. Они показывают полную картину разрушений.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение. Детальнее о ЧП и том, что известно на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.

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