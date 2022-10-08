RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России заявили, что железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено

Фото: в РФ заявили, что железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Железнодорожное движение по Крымскому мосту, на котором сегодня произошел сильный взрыв и масштабный пожар, полностью восстановлено.

Об этом заявил вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"По железной дороге, могу сказать, что движение полностью восстановлено. Уже сегодня по нему пойдут и грузовые, и пассажирские поезда в обычном режиме", - заявил вице-премьер России.

Ранее мы писали, что оккупанты запустили автомобильное движение по Крымскому мосту после взрыва на переправе утром в субботу, 8 октября. Но ехать по нему можно не всем. Позже появились спутниковые снимки моста. Они показывают полную картину разрушений.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение. Детальнее о ЧП и том, что известно на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крымский мостВторжение России в Украину