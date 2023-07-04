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В России заявили, что вывезли из Украины 700 тысяч детей

Фото: в РФ заявили, что оккупанты увезли из Украины 700 тысяч детей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские оккупанты вывезли из Украины и территорию Российской Федерации 700 000 детей за последние годы.

Об этом заявил российский чиновник Григорий Карасин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"За последние годы 700 тысяч детей нашли убежище у нас, спасаясь от бомбежек и обстрелов из зон конфликта в Украине", – написал Карасин.

Россия с начала своего полномасштабного вторжения массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, точно известно о 19 393 детях, незаконно вывезенных в Россию.

Реакция мира на похищение россиянами украинских детей

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признавшую депортацию украинских детей в Россию геноцидом. Этот документ впервые упоминает термин "геноцид" относительно действий России.

Из-за незаконной депортации украинских детей Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

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