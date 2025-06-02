В России заявили, что получили предложения Украины перед переговорами в Стамбуле

Переговоры Украины и РФ

После первого раунда переговоров с Украиной, который состоялся 16 мая в Стамбуле, Россия объявила о подготовке так называемого "меморандума" с собственным видением прекращения огня.

На этой неделе Москва сообщила, что завершила работу над документом, однако официально не передала его украинской стороне. Вместо этого РФ предложила провести второй раунд переговоров 2 июня, снова в Стамбуле.

Украина настаивала, чтобы российская сторона представила свои предложения до встречи, но этого так и не произошло.

По информации агентства Reuters, во время сегодняшней встречи украинская делегация представит дорожную карту для урегулирования войны. Среди ключевых пунктов - не менее 30-дневное прекращение огня, обмен пленными по формуле "всех на всех", возвращение похищенных украинских детей и прямая встреча между президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

Состав украинской делегации уже утвержден. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров. В команду войдут также представители Офиса президента, МИД, Генерального штаба, СБУ и Службы внешней разведки.

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