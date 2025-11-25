RU

В России заявили, что получили мирный план США по неофициальным каналам

Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Москве заявили, что получили американский мирный план по неофициальным каналам. Документ насчитывает 28 пунктов, и никаких других его версий РФ не получала.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров агентству ТАСС.

Российский министр как всегда обвинил западные страны в попытках, как он выразился, переиначить план президента США Дональда Трампа и подорвать его усилия по урегулированию.

"Мы ожидаем от них той версии, которую они будут считать промежуточной с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами с украинцами. Тогда мы будем смотреть", - сказал Лавров.

Он утверждает, что ситуация может измениться в случае, если из документа уберут договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам Лаврова, Москва якобы готова обсуждать конкретные формулировки, однако "настаивает на сохранении духа и буквы договоренностей", которые, по его утверждению, были зафиксированы на Аляске.

В противном случае, заявил он, ситуация будет принципиально иной.

 

Мирный план США

Как известно, команда Дональда Трампа подготовила мирный план для завершения войны в Украине, который состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.

В частности, документ предусматривал сокращение численности Вооруженных сил Украины до 600 000, отказ от членства в НАТО с внесением этого в Конституцию и Устав Альянса, фактическую передачу России Донецкой, Луганской областей и Крыма, а также признание российским оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

После женевских переговоров делегаций США и Украины количество пунктов в проекте плана сократили с 28 до 19.

Как выяснило РБК-Украина, из плана, в частности убрали вопрос амнистии, а также радикальное сокращение украинской армии.

