В Москве заявили, что получили американский мирный план по неофициальным каналам. Документ насчитывает 28 пунктов, и никаких других его версий РФ не получала.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров агентству ТАСС.
Российский министр как всегда обвинил западные страны в попытках, как он выразился, переиначить план президента США Дональда Трампа и подорвать его усилия по урегулированию.
"Мы ожидаем от них той версии, которую они будут считать промежуточной с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами с украинцами. Тогда мы будем смотреть", - сказал Лавров.
Он утверждает, что ситуация может измениться в случае, если из документа уберут договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
По словам Лаврова, Москва якобы готова обсуждать конкретные формулировки, однако "настаивает на сохранении духа и буквы договоренностей", которые, по его утверждению, были зафиксированы на Аляске.
В противном случае, заявил он, ситуация будет принципиально иной.
Как известно, команда Дональда Трампа подготовила мирный план для завершения войны в Украине, который состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.
В частности, документ предусматривал сокращение численности Вооруженных сил Украины до 600 000, отказ от членства в НАТО с внесением этого в Конституцию и Устав Альянса, фактическую передачу России Донецкой, Луганской областей и Крыма, а также признание российским оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.
После женевских переговоров делегаций США и Украины количество пунктов в проекте плана сократили с 28 до 19.
Как выяснило РБК-Украина, из плана, в частности убрали вопрос амнистии, а также радикальное сокращение украинской армии.