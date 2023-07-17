RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России заявили о прекращении действия "зернового соглашения"

Автор: Мария Кучерявец

В Кремле отказались от продления "зернового соглашения", действие которого завершается уже сегодня, 17 июля.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина.

"Договоренности по "зерновому соглашению" фактически прекращены, оно остановлено", - сказал Песков пропагандистским российским СМИ.

По его словам, Россия якобы немедленно вернется к "зерновому соглашению", но при условии, что ее "договоренности будут выполнены".

Как передают прокремлевские издания, Песков негативно ответил на вопрос, способен ли повлиять взрыв на Крымском мосту на "зерновое соглашение".

Новость дополняется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКремльзерновой коридор