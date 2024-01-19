В России заявили про "неудачную" атаку на пороховой завод возле Тамбова

По данным росийских Telegram-каналов, дроны атаковали завод около 4:00.

"БПЛА самолетного типа упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Пострадавших и разрушений нет, но персонал все равно для безопасности эвакуировали", - говорится в сообщении Shot.

Не первая атака

Отметим, что ЧП на этом заводе случаются не впервые. В ночь на 11 ноября 2023 года на Котовском пороховом заводе в Тамбовской области прогремели взрывы. После этого там вспыхнул пожар.

Российские СМИ сообщали, что площадь пожара составляла около 300 квадратных метров, ее тушили не менее полутора часа.

Источники РБК-Украина тогда сообщали, что за этой операцией стояли бойцы Главного управления разведки Минобороны. При этом в ГУР не подтвержали, но и не опровергали этот факт.

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