В России заявили о готовности к переговорам с Украиной и "возможным компромиссам"

Переговоры в Стамбуле

Напомним, сегодня, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Турцию, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, который, игнорируя предложение о прекращении огня, предложил возобновить прямые переговоры Украины и РФ в Стамбуле.

Однако, как сообщают российские представители и СМИ, Путин вряд ли приедет на переговоры. Диктатор отправит в Стамбул свою делегацию.

Источники издания WSJ заявляли, что украинская делегация может обсудить с представителями РФ прекращение огня. Пока встреча не была официально подтверждена.

Подробнее о том, что известно о переговорах Украины и РФ в Турции - в материале РБК-Украина.

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