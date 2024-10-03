В России заявили об атаке на Курскую АЭС. В Украине говорят - фейк

Российские пропагандистские каналы заявили, что ВСУ якобы попытались атаковать Курскую АЭС. По их данным, удар был нанесен французской авиабомбой.

Тем временем Shot заявил о четырех попытках ударить. Кроме того, росСМИ заявили, что в сторону Курчатова якобы могли направить украинский дрон "Паляница".

Реакция Украины

В то же время Коваленко отметил, что россияне бросили лживую информацию об ударе по Курской АЭС с HIMARS.

"Конечно, никто не бил по АЭС, в этом нет никакой целесообразности. Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове и на видео есть взрыв на земле. До чего здесь обстрел АЭС? Он далеко. Ничего общего с атакой на Курскую АЭС нет", - объяснил руководитель ЦПИ.

Заметим, что, по всей видимости, россияне и сами запутались в своей лжи. Они даже не могут найти общего в том, из чего именно якобы атаковали Курскую АЭС.

Одни сообщают о ракетах, другие говорят бомбы, а некоторые и вовсе заявили о "Палянице".