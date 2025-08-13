В России заявили об атаке дронов на НПЗ в Славянске-на-Кубани

По данным российских СМИ, на территории предприятия упали обломки дрона, в результате чего загорелся фургон "Газель".

Местные мониторинговые каналы ранее информировали о работе систем ПВО в районе города.

В городе расположен нефтеперерабатывающий завод "Славянск ЭКО".

Как пишут, пострадавших нет, пожар локализован. Неизвестные беспилотники атаковали этот НПЗ уже несколько раз за последние полтора года.

Накануне ночью сообщалось о попытке удара по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде.

По предварительной информации, атака также была осуществлена с использованием дронов.