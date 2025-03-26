В России "приговорили" к длительным срокам более 20 пленных "азовцев"

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор 23 украинцам. Судилище устроили над бойцами батальона "Азов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону" и SOTAvision.
Российский суд признал украинских пленных виновными в "насильственном захвате власти" и "организации деятельности террористической организации". 11 фигурантам дела также инкриминировали "прохождение обучения для террористической деятельности".
Среди осужденных не только военнослужащие, но и люди, которые работали в тыловом обеспечении.
Отмечается, что сначала в деле фигурировали 24 человека. Но в июле 2024 года в российском плену умер Александр Ищенко, который работал водителем в полку "Азов".
Двое "азовцев", Давид Касаткин и Дмитрий Лабинский, вернулись в Украину в рамках обмена. Позже Украина вернула девять женщин: восемь поварих и одну кладовщицу, которая работала в тыловом обеспечении "Азова".
В суде присутствовали 12 украинцев:
Еще 11 фигурантов дела приговорили к заочным срокам, среди них Елена Аврамова, Нина Бондаренко, Елена Бондарчук, Владислава Майборода, Лидия Паврианидис, Лилия Руденко, Марина Текин, Ирина Могитич (по 13 лет заключения), Наталья Гольфинер (14 лет), Давид Касаткин (15 лет) и Дмитрий Лабинский (23 года).
Несколько фигурантов сообщили о пытках и плохих условиях содержания в российском СИЗО. Другие подсудимые отказались признавать суд и общаться с ним.
Напомним, 19 марта Украина и РФ провели обмен пленными. Из плена удалось освободить 175 воинов, еще 22 защитника вернулись благодаря мероприятиям вне обменов. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления.
Ранее в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными объясняли, почему Россия отказывается обменивать пленных "азовцев".
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