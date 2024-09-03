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В России приговорили к 20 годам украинского военного за попытку высадки в Крыму

Вторник 03 сентября 2024 13:12
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В России приговорили к 20 годам украинского военного за попытку высадки в Крыму Фото: Александр Любас (росСМИ)
Автор: Нина Еланская

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского военнослужащего к 20 годам заключения. Его обвинили в попытке высадки на территорию оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское информационное агентство "ТАСС".

Согласно данным росСМИ, речь идет об Александре Любасе.

Кроме обвинений в попытке высадки на оккупированном РФ Крымском побережье, россияне обвинили его в нападении на российских военных.

Российское информационное агентство назвало осужденного "участником спецподразделения" Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Также отмечается, что оккупанты инкриминировали ему якобы "незаконное пересечение границы", "хранение и контрабанду оружия", "теракт" и "обучение с целью террористической деятельности".

Сообщается, что задержание Любас оккупантами произошло осенью прошлого года во время перестрелки между сотрудниками ФСБ России и украинскими военнослужащими. Речь идет о том, что он оказался в плену после того, как будто бы упал в воду во время маневра на гидроцикле. Российский суд утверждает, что Любас якобы признался в принадлежности к ГУР и рассказал о высадке группы из 16 диверсантов из Одесской области, которая произошла в прошлом году.

Пропагандистские российские медиа и каналы в Telegram сначала заявляли, что задержанный был якобы подполковником 93-й механизированной бригады ВСУ, однако позже выяснилось, что на самом деле в плен попал уроженец Волынской области Александр Любас.

Спецоперация ГУР 4 октября 2023 года в Крыму

В минувшем году, 4 октября, Минобороны РФ заявила, что ночью украинские разведчики на катере и гидроциклах "пытались высадиться в районе мыса Тарханкут", находящегося в оккупированном Крыму. После этого было начато сражение с участием российских пограничников и авиации.

После оккупанты заявили о взятии в плен одного украинского военнослужащего. Позже 12 октября начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью украинским журналистам подтвердил, что операция действительно состоялась. Он сообщил, что одного раненого украинского солдата россиянам действительно удалось взять в плен.

Напомним, в ГУРобнародовали видео боя , которое произошло между украинскими военными и российскими захватчиками 4 октября на западном побережье Крыма.

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