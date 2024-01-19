В России запустили производство аналога иранского дрона Shahed, - ISW

В конструкторском бюро "Стратим" отметили, что российские войска будут использовать БпЛА "Ястреб" в качестве приманки для отвлечения украинских систем ПВО. То есть, применять тактику, которую российские войска применяли ранее во время серии ударов по Украине.

Сейчас продолжаются летные испытания прототипа, и что в первой половине 2024 года планируется начать летные испытания готового, доработанного продукта.

В отчете ISW также сообщается, что 18 января министр обороны России Сергей Шойгу посетил в Московской области Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" (ГосМКБ "Радуга"), дочернее предприятие Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

Ранее Шойгу дал предприятию задачу увеличить дальность полета неустановленного оружия с 250 километров до более 300 километров. Гендиректор КТРО Борис Обносов сообщил, что предприятие уже испытало оружие с дальностью полета 310 километров.

Обносов также отметил, что ГосМКБ "Радуга" снизило стоимость производства этого оружия и увеличило его боевую часть с 450 до 800 килограммов.

Генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков заявил, что предприятие удвоило штат сотрудников, закупило новое испытательное оборудование и инструменты, расширило производственные площади, а также установило 12-часовые смены, что позволило работать круглосуточно и увеличить объемы производства.

Заявления Богатикова и некоторые факты свидетельствуют о том, что с начала полномасштабного вторжения России, ГосМКБ "Радуга" увеличило объемы производства высокоточного оружия в восемь раз.

Использование дронов в войне РФ против Украины

Напомним, в ночь на 18 января агрессор атаковал территорию Украины с помощью 33 ударных беспилотников и двух ракет С-300. Силы ПВО уничтожили 22 вражеских дрона.

Ранее ISW сообщал, что беспилотники и артиллерия ВСУ усложняет логистику россиянам в Донецкой области.

США обвинили Иран во лжи из-за отрицания поставок "Шахедов" России.

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