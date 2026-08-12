Детали судебного решения и участие в войне

По информации издания, Московский суд принял решение о заочном аресте иностранца, вступившего в ряды Вооруженных сил Украины. Иностранный добровольец обвиняется в боевых действиях в составе Интернационального легиона.

Сам Конор Кеннеди ранее рассказал, что решил присоединиться к защите Украины, поскольку его поразила российская агрессия.

По его словам, он отправился на фронт, почти никому не сообщив о своих намерениях, и только одному человеку в Украине назвал свое настоящее имя во избежание особого отношения.

"У меня не было военного опыта, и я не был отличным стрелком, но я мог носить тяжелые вещи и быстро учился. Я был готов умереть там. Поэтому вскоре они согласились отправить меня на северо-восточный фронт. Эта война, как и все остальные, ужасная. Люди, которых я встретил, были самыми храбрыми из всех, кого.