В России закрыли несколько аэропортов

Росавиация заявила, что аэропорты Ижевска, Казани, Нижнекамска приостановили обслуживание полетов.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на их прием и выпуск в аэропортах: Ижевск, Казань, Нижнекамск", - говорится в сообщении.

Ранее ограничения были введены в аэропортах Калуги и Тамбова.

Напомним, в России часто закрывают аэропорты из-за угрозы с воздуха. В таком случае (если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы) россияне объявляют план "Ковер".