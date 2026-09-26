В России заговорили о военном положении: в ЦПД объяснили, что стоит за слухами
В России снова заговорили о возможном введении военного положения. Власти могут использовать эти слухи для проверки настроений населения.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
По его словам, в последнее время распространяются утверждения о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы рассмотрит введение военного положения в ответ на соответствующее предложение российского Минобороны.
Коваленко отметил, что даже мобилизацию в России власть официально не объявляла, а, по его мнению, проводит ее скрыто.
Он обратил внимание на реакцию россиян на предыдущие сообщения о возможной мобилизации. По словам руководителя ЦПД, из-за таких слухов часть граждан РФ выезжала в Грузию, Армению и другие страны. В то же время усталость российского общества от войны, как отметил Коваленко, продолжает расти.
Зачем в России говорят о военном положении
По мнению руководителя ЦПД, нынешние разговоры о военном положении могут быть своеобразным способом проверить настроения населения.
"Сейчас о военном положении бросили, чтобы снова замерить настроения населения в России, социология будет в Кремле", - написал Коваленко.
Он также считает, что эти сообщения могут быть рассчитаны не только на российскую аудиторию. В частности, их могут использовать для того, чтобы создавать дополнительную обеспокоенность в Европе и Украине.
"Эта новость существует, чтобы попугать европейцев и, как думают россияне, нас", - добавил Коваленко.
В то же время он отметил, что лично не верит в сценарий с введением военного положения в России.
Мобилизация в России
Напомним, в России ужесточились ограничения на выезд за границу для военнообязанных запаса. Уже известно о первом случае, когда резервиста не выпустили из страны из-за мобилизационного предписания в документах.
Кроме того, россияне начали получать "мобилизационные предписания" в военкоматах. По данным РБК-Украина, это может позволить оперативно вызвать в пункты сбора сотни тысяч мужчин.
В то же время, по данным ГУР, российские генералы пригласили у Кремля еще около 800 тысяч военных для продолжения войны против Украины.
На фоне этих сообщений заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отрицал подготовку новой мобилизации в России этой осенью.
Он называл сообщение о ней "провокацией Киева" и заявлял, что Украина пытается использовать тему мобилизации для дестабилизации российского общества.