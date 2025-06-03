В России заговорили о третьем раунде переговоров с Украиной: поставили "дедлайн"

В России заявили о возможном третьем раунде переговоров. Местом встречи может стать Стамбул.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

Он также отметил, что Украина "имеет ограниченное" время для рассмотрения российских условий и готовности к компромиссу.

"Именно это движение к устойчивому прекращению огня будет одним из ключевых вопросов на третьем раунде. С большой вероятностью он пройдет там же в Стамбуле в конце месяца", - сказал Слуцкий.

По его словам, ключевым вопросом встречи станет движение к устойчивому прекращению огня.

Россия и Украина могут провести третий раунд переговоров в конце июня в Стамбуле.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Украинская делегация в Стамбуле предложила конкретные даты для переговоров.

Все ключевые вопросы могут быть решены только на самом высоком уровне - с участием лидеров стран. Возможная встреча может состояться с участием президента США Дональда Трампа.

Украина предложила российской стороне провести встречу до конца этого месяца - с 20 по 30 июня.

Переговоры Украины и РФ

Вчера, 2 июня, состоялся второй раунд переговоров Украины и РФ. После встречи министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что стороны, в частности, обсудили встречу на уровне лидеров.

В России после переговоров в Стамбуле 16 мая заявили, что сделают так называемый "меморандум", в котором изложат свое видение прекращения огня. Диктатор утверждал, что этот "меморандум" якобы должен быть шагом к будущему мирному договору.

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица подчеркнул, что украинская сторона сегодня не получила ответа на свой документ. И подтвердил, что не видел до 2 июня проект "меморандума".

Более подробно о втором раунде переговоров - в материале РБК-Украина.

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