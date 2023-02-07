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В России зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

Фото: в России зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром во вторник, 7 февраля, на востоке России зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По имеющейся информации, землетрясение произошло около 09:00 7 февраля в районе Курильских островов. Сила толчков оценивается в 5,3 баллов по шкале Рихтера.

Очаг землетрясения расположен в 189 км от Северо-Курильска (входит в Сахалинскую область России).

Также землетрясения продолжаются в разных районах Турции. Только за последний час в центре и на востоке страны зафиксировали три очага подземных толчков.

Напомним, вчера утром Турцию и Сирию потрясли мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. На местах разрушения возникли пожары.

Подробнее о землетрясениях в Турции, Сирии 6 февраля - читайте в материале РБК-Украина.

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