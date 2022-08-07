ua ru
Нд, 07 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

YouTube заблокував канал російської компанії через санкції

Новость на русском →
Москва, Неділя 07 серпня 2022 07:10
YouTube заблокував канал російської компанії через санкції Фото: YouTube заблокував канал російської компанії через санкції (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Компанія Google повідомила російській держкорпорації "Ростех" про блокування її YouTube-каналу у зв'язку з санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Як заявляє пресслужба в "Ростеху", держкорпорація була готова до можливого видалення каналу і заздалегідь перенесла всі ролики на російську платформу для перегляду відео Rutube.

"Сьогодні Google повідомив про блокування YouTube-каналу "Ростеху" у зв'язку з санкціями. Це був канал про російську техніку, наших інженерів і розробки, який дивилися майже 45 тисяч передплатників і сотні тисяч глядачів на рік", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Twitter і YouTube почали ігнорувати запити про блокування російської пропаганди і публікацій в соціальних мережах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Окупанти активно обстрілюють Харківський напрямок. ЗСУ відбили низку наступів, - Генштаб
Окупанти активно обстрілюють Харківський напрямок. ЗСУ відбили низку наступів, - Генштаб
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз