YouTube заблокував канал російської компанії через санкції

Компанія Google повідомила російській держкорпорації "Ростех" про блокування її YouTube-каналу у зв'язку з санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС" .

Як заявляє пресслужба в "Ростеху", держкорпорація була готова до можливого видалення каналу і заздалегідь перенесла всі ролики на російську платформу для перегляду відео Rutube.

"Сьогодні Google повідомив про блокування YouTube-каналу "Ростеху" у зв'язку з санкціями. Це був канал про російську техніку, наших інженерів і розробки, який дивилися майже 45 тисяч передплатників і сотні тисяч глядачів на рік", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Twitter і YouTube почали ігнорувати запити про блокування російської пропаганди і публікацій в соціальних мережах.

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