Меру пресечения военнослужащему избрал 25 ноября 235-й гарнизонный военный суд Москвы.

Он удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления Следственного комитета России о заключении Грехова под стражу.

Сообщается, что генерал был заключен под стражу по обвинению в совершении коррупционного преступления. Речь идет о подозрении в получении взятки в особо крупном размере.

Что известно о Грехове

Грехов занимает должность заместителя главнокомандующего ВКС России по вооружению с 2021 года. К его обязанностям относится обеспечение войск вооружением и военной техникой.

До назначения на должность он командовал войсками противовоздушной и противоракетной обороны России.

Грехов имеет звание генерал-полковника и является кандидатом военных наук. С 2022 года он находится под санкциями Европейского Союза.