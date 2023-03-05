У России уже этой весной могут закончиться ресурсы для войны: Буданов назвал условие

Россияне могут лишиться своих ресурсов для ведения войны, если они весной не достигнут своих целей на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью USA Today .

"Россия потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, у России закончатся ее инструменты войны", - подчеркнул Буданов.

Напомним, ранее Буданов, комментируя сроки завершения войны России против Украины, заявлял, что на данном этапе уже наступила "70-я минута футбольного матча".

Также мы писали, что, по словам главного советника главнокомандующего ВСУ генерала Виктора Назарова, война России против Украины может продлиться еще как минимум один год.

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