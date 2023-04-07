ua ru
Пт, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России установили почти 20 тысяч имен погибших оккупантов: больше всего заключенных

Новина українською →
Пятница 07 апреля 2023 17:20
В России установили почти 20 тысяч имен погибших оккупантов: больше всего заключенных Фото: в России установили почти 20 тысяч имен погибших окупантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские журналисты установили имена 19 688 оккупантов, погибших на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

Сообщается, что за последние две недели журналисты установили имена еще 1665 погибших российских военных. Указано, что это рекордный рост погибших во время войны.

Однако указано, что реальное количество погибших может быть выше в несколько раз. Кроме того, неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен.

По-прежнему наибольшую долю среди недельных потерь составляют заключенные и наемники из ЧВК "Вагнера" - они погибают под Бахмутом. Всего российским СМИ известны имена более 1100 человек, погибших на этом участке. Однако место гибели указывается в некрологах довольно редко.

Кроме того, поименно подтверждена гибель 1783 мобилизованных.

Также за прошедшие 2 недели журналистам удалось подтвердить гибель девяти офицеров в звании от подполковника.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, всего потери россиян с начала полномасштабной войны составили более 177 тысяч убитыми.

Также ранее мы писали, что российские журналисты установили имена 18631 оккупанта, умершего на захватнической войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация окупанти Война России против Украины
NEWS
С улицы – в военкомат. Как распознать нарушения при вручении повесток в Украине
С улицы – в военкомат. Как распознать нарушения при вручении повесток в Украине
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян