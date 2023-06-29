В России высказались о проведении Глобального саммита мира в Швейцарии

Россия не может согласиться на проведение в Швейцарии Глобального мирного саммита по Украине после того, как Берн присоединился к санкциям Европейского союза против Кремля.
Об этом заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, Швейцария якобы потеряла репутацию нейтральной страны.
"О швейцарском представительстве и посредничестве не может быть и речи. Швейцария, к сожалению, утратила свой статус нейтрального государства и больше не может выступать в качестве посредника или представителя интересов", - заявил Гармонин.
Украина и союзники планируют провести саммит формулы мира с участием лидеров других стран. Он пройдет без России. Дания и Швеция уже заявили о желании провести саммит.
В середине июня президент Украины Владимир Зеленский пригласил Швейцарию организовать Глобальный саммит мира, посвященный обсуждению украинской формулы мира об окончании войны.
Зеленский представил украинскую формулу мира в ноябре 2022 года. Мирный план состоит из 10 пунктов и предусматривает возобновление контроля Украины над территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников
Также формула мира Украины заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.
Также ранее сообщалось, что Украина пригласит Бразилию и другие страны Глобального Юга на Глобальный саммит мира.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.