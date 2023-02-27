RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России производство автомобилей упало до исторического минимума

Иллюстративное фото: в России производство автомобилей упало до исторического минимума (freepik)
Автор: Иван Носальский

В России в 2022 году было произведено всего 620 тысяч автомобилей, что является новым историческим минимумом.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявил замглавы Министерства промышленности РФ Альберт Каримов.

Чиновник в ходе парламентских слушаний в Совете федерации (верхняя палата парламента России) рассказал, что производство авто в 2022 году упало на 60% по сравнению с 2021 годом.

Согласно данным Росстата, до этого худшим результатом было производство за год 729 тысяч автомобилей. Такие показатели зафиксировали в 2009 году на фоне финансового кризиса и резкого падения спроса. В остальные годы уровень производства не падал ниже одного миллиона автомобилей в год.

Стоит заметить, что такие показатели в России наблюдаются после полномасштабного вторжения в Украину. На фоне начала войны в стране-агрессоре производство остановили, в частности, на заводе "Автотор", где собирали немецкие BMW, заводах Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге, двух заводах Volkswagen.

В то же время московский завод Renault и контрольный пакет производителя в крупнейшем в стране автопроизводстве "АвтоВАЗ" были переданы государству за два рубля. Производство автомобильных комплектующих также было частично приостановлено.

После ухода западных и японских производителей на российский рынок выводятся десятки китайских производителей, о планах начать продажи заявляли автопроизводители из Ирана и Вьетнама.

Напомним, ранее стало известно, что на территории России решили конфисковать предприятия французской корпорации Renault, там будут выпускать "Москвичи".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСовет федерацииАвтомобильный рынок