В России производство автомобилей упало до исторического минимума

Чиновник в ходе парламентских слушаний в Совете федерации (верхняя палата парламента России) рассказал, что производство авто в 2022 году упало на 60% по сравнению с 2021 годом.

Согласно данным Росстата, до этого худшим результатом было производство за год 729 тысяч автомобилей. Такие показатели зафиксировали в 2009 году на фоне финансового кризиса и резкого падения спроса. В остальные годы уровень производства не падал ниже одного миллиона автомобилей в год.

Стоит заметить, что такие показатели в России наблюдаются после полномасштабного вторжения в Украину. На фоне начала войны в стране-агрессоре производство остановили, в частности, на заводе "Автотор", где собирали немецкие BMW, заводах Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге, двух заводах Volkswagen.

В то же время московский завод Renault и контрольный пакет производителя в крупнейшем в стране автопроизводстве "АвтоВАЗ" были переданы государству за два рубля. Производство автомобильных комплектующих также было частично приостановлено.

После ухода западных и японских производителей на российский рынок выводятся десятки китайских производителей, о планах начать продажи заявляли автопроизводители из Ирана и Вьетнама.