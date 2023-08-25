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В России изъяли "черные ящики" разбившегося самолета Пригожина

Фото: В России изъяли "черные ящики" разбившегося самолета Пригожина (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В России специалисты изъяли бортовые самописцы с самолета главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который недавно потерпел крушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Следком РФ.

При этом россияне проводят молекулярно-генетические экспертизы для опознания тел погибших. 

"В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы", - говорится в сообщении.

Следователи также изымают предметы и документы, которые могут помочь в установлении всех обстоятельств авиакатастрофы. 

Авиакатастрофа самолета Пригожина 

23 августа вечером в Тверской области РФ упал бизнес-джет. Он принадлежал основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.

В результате инцидента никто не выжил. На борту находились три пилота и семь пассажиров.

По данным Росавиации, в списке пассажиров числился и Пригожин. Официальных сообщений о его смерти пока нет. Одной из версий распространяемого в сети самолета является сбитие системами ПВО. 

Более подробно об авиакатастрофе можете узнать в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияЕвгений Пригожин